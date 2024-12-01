Грибы в Подмосковье продолжают собирать в декабре - теперь уже из-под снега

Грибной сезон-2024 в Подмосковье затянулся. На дворе уже декабрь, но тихая охота в столичном регионе все еще продолжается. Грибники отправляются в заснеженные леса и «выуживают» там грибы - теперь уже из-под снега.

На неплохой «улов» жители Московской области могут рассчитывать на юго-востоке, пишет «Московский комсомолец Московская область». Читатель издания прислал в редакцию видео, на котором показал, как идет сбор грибов в Котельниках.

Какие грибы можно найти в лесах Подмосковья в декабре 2024 года

Белые, лисички и рыжики уже отошли. Но из-под снега вовсю лезут так называемые зимние грибы. Это фиолетовые рядовки, опята, вешенки и дымчатые говорушки. Умеренная сырость при отсутствии существенных морозов благоприятствуют их росту.

По словам грибников, минусовая температура им не страшна. При морозах они замерзают, но при наступлении потепления сразу оттаивают, а грибницы тут же продолжают плодоносить.