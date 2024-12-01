Комедия «Лотерея» в российский прокат выйдет 30 января 2025 года

Российская комедия «Лотерея» выйдет в прокат страны 30 января 2025 года. Об этом пишет «Культуромания».

Режиссером художественного фильма, который наверняка понравится отечественным зрителям, является Соня Карпунина. Авторы сценария - Дмитрий Балуев и Евгений Кулик. Последний, к слову, является продюсером ленты и исполнителем одной из главных ролей.

В комедии также снимались Анна Михалкова, Алексей Серебряков, Агния Кузнецова, Ирина Розанова и Мила Ершова.

«Лотерея» - история подкаблучника Сергея, которому неожиданно удалось схватить удачу за хвост и выиграть рекордную сумму - миллиард рублей.

Мужчина, сорвавший куш, сразу же попал в прицел злоумышленников. Они начали охоту за ним, а заодно за его приятелем, с которым он решил разделить выигрыш.