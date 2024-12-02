Продюсер раскрыл размер гонорара Димы Билана за новогодние корпоративы

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл журналистам размер гонорара Димы Билана за выступления на корпоративах.
По его словам, певец запрашивает сумму в 3 миллиона рублей. Высока вероятность того, что заказать выступление Димы Билана на новогодних корпоративах, которые вот-вот стартуют, заказчикам обойдется дороже. Причем, сумма может быть намного больше.
Сколько будет стоить заказать выступление Димы Билана на Новый год
Таким образом, гонорар артиста на новогодних корпоративах 2024-2025 может стартовать от 4 миллионов российских рублей.