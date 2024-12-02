Продюсер раскрыл размер гонорара Димы Билана за новогодние корпоративы

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл журналистам размер гонорара Димы Билана за выступления на корпоративах.

По его словам, певец запрашивает сумму в 3 миллиона рублей. Высока вероятность того, что заказать выступление Димы Билана на новогодних корпоративах, которые вот-вот стартуют, заказчикам обойдется дороже. Причем, сумма может быть намного больше.

Сколько будет стоить заказать выступление Димы Билана на Новый год

«В настоящее время гонорар Димы Билана составляет 3 млн рублей за один концерт, - говорит Дворцов в беседе с изданием «Страсти». - Смотрите, как правило, каждый артист в преддверии Нового года увеличивает свои расценки в два или три раза. Это 100%. Поэтому со всей уверенностью могу заявить, что Дима может прибавить от 1 до 2,5 млн рублей к своему гонорару точно».

Таким образом, гонорар артиста на новогодних корпоративах 2024-2025 может стартовать от 4 миллионов российских рублей.