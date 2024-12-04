Иван Охлобыстин, исполнитель роли доктора Быкова, рассказал о продолжении сериала «Интерны»

Иван Охлобыстин прохладно относится к ремейкам, но все же в продолжении культового ситкома «Интерны» согласился сняться. Актер стал звездой благодаря роли харизматичного доктора Быкова.

Съемки нового сезона сериала легкими не назовешь - есть определенные сложности. Однако они перекрываются благодаря профессионализму и сплоченности команды актеров. На площадке собрались снова всеми любимые Кристина Асмус, Александр Ильин-младший, Вадим Демчог и Светлана Камынина, пишет «Вокруг ТВ».

Смены были длинными и изнурительными

Бывало, что начинали снимать в девять часов утра, а заканчивали только в шестнадцать часов на следующий день. То есть, работа кипела безостановочно более суток.

Иногда, отмечает исполнитель роли доктора Быкова, у актеров не было сил даже на то, чтобы стоять.

Сейчас Иван Охлобыстин преподает в Институте Современного Искусства, где помогает молодым актерам освоить азы профессии.