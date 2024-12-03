75-летняя звезда фильма «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева попала в больницу

75-летняя Ирина Муравьева, популярная советская и российская актриса, была доставлена в больницу из-за резких болей в кишечнике. Об этом узнал и сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, звезда художественного фильма «Москва слезам не верит» сама вызвала бригаду скорой помощи из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Прибывшим по вызову медикам артистка пожаловалась на резкие боли в кишечнике. Врачи скорой помощи сочли необходимым госпитализировать ее для проведения обследования.

Некоторое время Ирина Муравьева пробыла в стационаре. На данный момент у ее лечащего врача есть уже результаты ее обследования. Сама народная артистка находится дома.

Получить комментарий о состоянии здоровья Ирины Муравьевой из первых уст журналистам пока не удалось

Звезда советского и российского кино ведет закрытый образ жизни и редко появляется на публике. В 2014 году актриса овдовела - ее муж Леонид Эйдлин скончался после инсульта.

У Муравьевой есть двое детей - сыновья Даниил и Евгений. Старший пошел по стопам родителей, а младший нашел себя в бизнесе.