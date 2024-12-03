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«КП»: астероид упадет в районе Якутии 3 декабря 2024 года

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«КП»: астероид упадет в районе Якутии 3 декабря 2024 года
В России / Новости науки
Фото из открытых источников

На Россию сегодня, 3 декабря 2024 года, рухнет астероид. Об этом пишет издание «Комсомольская правда», уточняя, что падение ожидается над Якутией.

Падение астероида 3 декабря 2024 года: где смотреть

К Земле мчится астероид. Ученые подсчитали, что в воздушное пространство нашей планеты он войдет в 19.17 по мск. В Якутии, над которой он появится, будет уже глубокая ночь.

Астероид не представляет опасности для Земли в силу своего небольшого размера - около метра. Но грандиозную вспышку в небе он создать сумеет. Ее можно будет наблюдать в Якутске - низко, на западном горизонте.

Астероид ни с чем нельзя перепутать - он будет похож на разбрасывающий искры огненный шар.

Издание отмечает, что красочное шоу смогут увидеть и жители поселка Олёкминск. Им рекомендуют начать наблюдение за 10 минут раньше до ожидаемого прибытия астероида и смотреть прямо в зенит.

Астрофизики допускают, что он упадет между Олёкминском и Ленском. 

Астероид, приближающийся к Земле, был обнаружен сегодня утром американскими специалистами.

Информационное агентство «Informing»

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