«КП»: астероид упадет в районе Якутии 3 декабря 2024 года

На Россию сегодня, 3 декабря 2024 года, рухнет астероид. Об этом пишет издание «Комсомольская правда», уточняя, что падение ожидается над Якутией.

Падение астероида 3 декабря 2024 года: где смотреть

К Земле мчится астероид. Ученые подсчитали, что в воздушное пространство нашей планеты он войдет в 19.17 по мск. В Якутии, над которой он появится, будет уже глубокая ночь.

Астероид не представляет опасности для Земли в силу своего небольшого размера - около метра. Но грандиозную вспышку в небе он создать сумеет. Ее можно будет наблюдать в Якутске - низко, на западном горизонте.

Астероид ни с чем нельзя перепутать - он будет похож на разбрасывающий искры огненный шар.

Издание отмечает, что красочное шоу смогут увидеть и жители поселка Олёкминск. Им рекомендуют начать наблюдение за 10 минут раньше до ожидаемого прибытия астероида и смотреть прямо в зенит.

Астрофизики допускают, что он упадет между Олёкминском и Ленском.

Астероид, приближающийся к Земле, был обнаружен сегодня утром американскими специалистами.