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«Я в шоке»: Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказала о пополнении в семье

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«Я в шоке»: Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказала о пополнении в семье
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Актриса Зепюр Брутян, жена знаменитого «мажора» Павла Прилучного, ошеломила своих подписчиков в социальных сетях.

Знаменитость заявила о пополнении в семействе и поспешила показать все на видео
На ролике можно видеть, как годовалый Микаэль, сын Зепюр и Павла, играет со щенком.

И песик не маленькой породы, которая поместится в сумочку - бультерьер!

«У нас в семье пополнение. Сказать, что я в шоке, — значит, ничего не сказать, — восклицает Брутян. — Никогда бы не подумала, что так полюблю собак».

У щенка семейства Павла Прилучного пока нет имени. Поэтому Брутян захотела устроить интерактив среди подписчиков и предложила им выдать свои варианты клички для домашнего питомца.

Судя по всему, скоро актриса вместе с мужем огласит, какое имя из предложенных они выбрали для своего питомца.

Информационное агентство «Informing»

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