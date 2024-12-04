«Я в шоке»: Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказала о пополнении в семье

Актриса Зепюр Брутян, жена знаменитого «мажора» Павла Прилучного, ошеломила своих подписчиков в социальных сетях.
Знаменитость заявила о пополнении в семействе и поспешила показать все на видео
На ролике можно видеть, как годовалый Микаэль, сын Зепюр и Павла, играет со щенком.
И песик не маленькой породы, которая поместится в сумочку - бультерьер!
У щенка семейства Павла Прилучного пока нет имени. Поэтому Брутян захотела устроить интерактив среди подписчиков и предложила им выдать свои варианты клички для домашнего питомца.
Судя по всему, скоро актриса вместе с мужем огласит, какое имя из предложенных они выбрали для своего питомца.