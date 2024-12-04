Информинг » В России » Россияне имеют возможность купить на «Авито» вещи Сергея Безрукова и Ксении Собчак

Россияне имеют возможность купить на «Авито» вещи Сергея Безрукова и Ксении Собчак

Image 16+
Россияне имеют возможность купить на «Авито» вещи Сергея Безрукова и Ксении Собчак
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Граждане в России имеют уникальную возможность купить вещи, которые ранее принадлежали отечественным знаменитостям. Это и одежда, и предметы интерьера, и электроника, предметы со съемок и так далее. О поступлении вещей звезд в продажу рассказали представители «Авито», передает «Лента.ру».

По словам собеседников издания, первыми звездами, которые предоставили свои вещи на продажу, стали Сергей Безруков, Ксения Собчак, Сергей Бурунов, Ольга Карпуть, Илья Куруч и другие.

Каждая вещь из дропа подбиралась неслучайно

Отечественные селебрити расскажут ее историю, а также поделятся советами по уходу с будущими владельцами.

Журналистка и светская львица предложила на продажу костюмы от российского бренда I AM STUDIO (стоимостью от 8 до 48 тысяч рублей), костюм Roseville и платье YOU WANNA.

Интересным является дроп Безрукова. В нем можно найти вещи из детектива, в основу которого легли события из жизни адвоката XIX века Федора Плевако.

На «Авито» можно купить черное пальто персонажа, запонки, часы на цепочке и многое другое из того, что зрители могли видеть в кадре.

Информационное агентство «Informing»

Смертельно опасно: россиянам рассказали, чем угрожает сон с телефоном под подушкой

Смертельно опасно: россиянам рассказали, чем угрожает сон с телефоном под подушкой

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Актриса Юлия Снигирь «выгуляла» сумку Prada Cleo за 260 тысяч рублей

6-12-2024, 17:59

Смертельно опасно: россиянам рассказали, чем угрожает сон с телефоном под подушкой

6-12-2024, 10:16

Россияне имеют возможность купить на «Авито» вещи Сергея Безрукова и Ксении Собчак

4-12-2024, 14:16

«Я в шоке»: Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказала о пополнении в семье

4-12-2024, 13:13

Иван Охлобыстин, исполнитель роли доктора Быкова, рассказал о продолжении сериала «Интерны»

4-12-2024, 10:44

«КП»: астероид упадет в районе Якутии 3 декабря 2024 года

3-12-2024, 16:17

75-летняя звезда фильма «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева попала в больницу

3-12-2024, 11:02

Синоптик Ильин: новогодняя ночь-2025 в Москве будет морозной

2-12-2024, 14:10

Продюсер раскрыл размер гонорара Димы Билана за новогодние корпоративы

2-12-2024, 11:26

Грибы в Подмосковье продолжают собирать в декабре - теперь уже из-под снега

1-12-2024, 11:57

«Держусь, чтобы не искалечить»: от дочери Ивана Охлобыстина сбежал жених за неделю до свадьбы

1-12-2024, 11:26

Комедия «Лотерея» в российский прокат выйдет 30 января 2025 года

1-12-2024, 10:59

В новом «Простоквашино» появится Иван Охлобыстин и сыграет почтальона Печкина

30-11-2024, 13:14

Влад Соколовский похвастался модульным домом за 8 млн рублей

29-11-2024, 16:39

СМИ сообщили о резком ухудшении состоянии здоровья Андрея Губина

28-11-2024, 16:54

В АТОР рекомендовали россиянам брать в Турцию доллары нового образца

27-11-2024, 18:15

Недавно развелся: журналистка Мартынова рассказала о новом возлюбленном актрисы Кристины Асмус

27-11-2024, 13:07

Кинолог Голубев рассказал о работе правила «не есть после 18 часов» для собак

27-11-2024, 12:00

Дизайнер Тычино рассказала, как во время ремонта в однокомнатной квартире решить проблему нехватки места

26-11-2024, 16:08

Леонид Якубович со скандалом сбежал со съемок шоу «ЧБД» - гнались операторы, гнался Щербаков

26-11-2024, 14:41

Новости партнеров
2023
ru-RU