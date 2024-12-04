Россияне имеют возможность купить на «Авито» вещи Сергея Безрукова и Ксении Собчак

Граждане в России имеют уникальную возможность купить вещи, которые ранее принадлежали отечественным знаменитостям. Это и одежда, и предметы интерьера, и электроника, предметы со съемок и так далее. О поступлении вещей звезд в продажу рассказали представители «Авито», передает «Лента.ру».

По словам собеседников издания, первыми звездами, которые предоставили свои вещи на продажу, стали Сергей Безруков, Ксения Собчак, Сергей Бурунов, Ольга Карпуть, Илья Куруч и другие.

Каждая вещь из дропа подбиралась неслучайно

Отечественные селебрити расскажут ее историю, а также поделятся советами по уходу с будущими владельцами.

Журналистка и светская львица предложила на продажу костюмы от российского бренда I AM STUDIO (стоимостью от 8 до 48 тысяч рублей), костюм Roseville и платье YOU WANNA.

Интересным является дроп Безрукова. В нем можно найти вещи из детектива, в основу которого легли события из жизни адвоката XIX века Федора Плевако.

На «Авито» можно купить черное пальто персонажа, запонки, часы на цепочке и многое другое из того, что зрители могли видеть в кадре.