В России допустили появление на территории Сирии сразу нескольких государств

На территории Сирии после завершения правления Башара Асада может возникнуть сразу несколько государств. Таким мнением поделился российский военный эксперт, военный обозреватель «Газеты.ру» Михаил Ходаренок.

Распад Сирии - экспертное мнение

Полковник в отставке усомнился в том, что после падения режима Башара Асада и приходу к власти вооруженной оппозиции на территории САР наступит мир. Различные вооруженные группировки рискуют ввязаться в борьбу за ту или иную территорию. Некоторые из них могут быть радикальными исламистами.

В любом случае следует понимать, что Сирии, той, что была раньше, уже не будет, говорит Ходаренок.

Возможно появление на ее территории новых государственных образований. По мнению эксперта, может возникнуть государство курдов. Некоторые нацменьшинства - например, друзы, могут требовать федерализации страны.

«Может воспрянуть духом так до конца и недобитое «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России, - Ред.). Может появиться какая-либо форма государственности на территории, контролируемой американцами. Свое видение будущего устройства Сирии есть и у Турции », — заключил Ходаренок. Турции

Вооруженная оппозиция начала наступление на позиции правительственных войск 27 ноября. В ночь на 8 декабря повстанцы по государственному телевидению объявили о падении политического режима Башара Асада.