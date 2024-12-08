В сети вспомнили слова покойного Жириновского о том, что Эрдоган хотел свергнуть Асада, чтобы стать региональным лидером

В сети вспомнили о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский при жизни предупреждал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всегда хотел свержения президента Сирии Башара Асада для того, чтобы стать региональным лидером. При этом политик не сомневался, что рано или поздно его желание станет реальностью.

«Они найдут обходные маневры и сокрушат режим, в дело вмешается Турция. Ей выгодно снова стать региональной державой и себя показать сторонницей демократий. Вот она и помогает свержению гигантских режимов», — цитирует слова Жириновского агентство «Лента».

Политик указывал, что прежде всего целью Эрдогана является борьба с курдами. Их вооруженные группировки действуют на севере Сирии и Ирака.

Жириновский прогнозировал, что такой сценарий может привести к прямому военному противостоянию с Ираном, а также положить начало большой войне на Ближнем Востоке.

РИА «Информинг» ранее сообщал о том, что минувшей ночью повстанцы вошли в Дамаск и по государственному телевидению объявили о свержении власти Башара Асада. Где находится президент Сирии сейчас, достоверно неизвестно. По одной из версий, которая обсуждается зарубежными СМИ, он мог погибнуть в авиакатастрофе, вылетев из Дамаска на военно-транспортном самолете.