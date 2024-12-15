Mash сообщил, что голливудский актер Джонни Депп вложил $500 тыс. в ювелирный бутик в Москве

Звезда Голливуда Джонни Депп вложился в ювелирный бизнес в России. В столице Москвы будет открыт бутик, в котором будут продаваться драгоценности. Управляющей магазина станет 28-летняя пассия актера из Екатеринбурга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Во сколько звезде фильма «Пираты Карибского моря» обойдется ювелирный бутик в Москве, неизвестно

Для старта бизнеса Джонни Депп передал Юлии сумму в $500 тысяч. Этого хватит на развитие. Тем более, что девушка на первых порах намерена открыть онлайн-магазин, а затем уже непосредственно бутик - есть информация, что в Бирюлево.

Юлия - не новичок в бизнесе. Ранее у нее было свое дело в Чехии. Со временем она поняла, что бизнес в России может быть более прибыльным.

Вхождение на рынок возлюбленная Джонни Деппа решила на время отложить. Для того, чтобы начать хорошо разбираться в ювелирном деле, девушка поступила на спецкурс в МГУ.