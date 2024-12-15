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Почти половина россиян не собирается смотреть праздничные телепрограммы в новогоднюю ночь

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Почти половина россиян не собирается смотреть праздничные телепрограммы в новогоднюю ночь
В России
Фото из открытых источников

Россияне утрачивают интерес к просмотру развлекательных шоу в новогоднюю ночь. Вот и на это 31 декабря каждый третий планирует включить ТВ только «для фона». Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом Superjob.

Смотреть новогодние шоу собирается лишь один из десяти респондентов

Для создания праздничного фона телевизор включат 34 процента респондентов. Еще 47 процентов не намерены и вовсе просматривать новогодние программы.

Исследование показало, что большая часть из тех, кто собирается смотреть праздничные шоу на телевидении - женщины. Причем, большая часть этой аудитории - люди старше 45 лет.

Интерес к новогодним программам у россиян стабильно снижается с 2020 года. Для сравнения, тогда от просмотра шоу отказывались только 38 процентов опрошенных респондентов.

Информационное агентство «Informing»

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