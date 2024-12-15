Врач Мельникова порекомендовала употреблять не более трех мандаринов в сутки

Россиянам не стоит налегать на мандарины во время зимних праздников. Безопасное для здоровья количество этих цитрусовых - не более трех в сутки. Об этом поведала врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова в разговоре с «Газетой.Ru».

Суточная доза витамина С для человека - 90 мг

В одном мандарине содержится около 25 мг. То бишь, он покрывает почти треть потребности в данном витамине. Поэтому без вреда для здоровья можно съесть три фрукта.

Важность аскорбиновой кислоты в организме сложно переоценить. Это мощнейший антиоксидант. Но тем не менее, избыточное потребление мандаринок может спровоцировать сильнейшую аллергическую реакцию - вплоть до отека Квинке, не говоря уже о крапивнице, конъюнктивите и рините.

Цитрусовые также могут вызвать обострение многих заболеваний ЖКТ, в том числе гастрита и язвы, спровоцировать изжогу. Диабетикам стоит иметь в виду, что в мандаринах много фруктозы, которая повышает уровень глюкозы в крови.