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Тяжелые испытания грозят России и Европе: Раскрыто пророчество Матроны Московской

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Тяжелые испытания грозят России и Европе: Раскрыто пророчество Матроны Московской
В России / О разном
Фото из открытых источников

Матрона Московская - одна из самых известных предсказательниц. Она предвидела, что ожидает мир и людей в будущем. Пророчество святой обнародовало издание «Кулик».

Матрона Московская в своих предсказаниях часто упоминала РФ

Она предупреждала, что если Европа отвернется от России, это будет самый большой ее просчет. Москва возьмет курс на Восток, объединившись с КНР и Индией.

Однако гражданам стоит быть готовыми к тяжелым испытаниям. Матрона оглашала, что народ сможет пройти проверку на прочность и страна устоит, выйдя победителем из схватки.

После этого тяжелые времена останутся позади. РФ ожидает развитие и процветание.

Главное, предупреждала Матрона, сохранить единство и веру в Бога.

Информационное агентство «Informing»

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