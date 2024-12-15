Тяжелые испытания грозят России и Европе: Раскрыто пророчество Матроны Московской

Матрона Московская - одна из самых известных предсказательниц. Она предвидела, что ожидает мир и людей в будущем. Пророчество святой обнародовало издание «Кулик».

Матрона Московская в своих предсказаниях часто упоминала РФ

Она предупреждала, что если Европа отвернется от России, это будет самый большой ее просчет. Москва возьмет курс на Восток, объединившись с КНР и Индией.

Однако гражданам стоит быть готовыми к тяжелым испытаниям. Матрона оглашала, что народ сможет пройти проверку на прочность и страна устоит, выйдя победителем из схватки.

После этого тяжелые времена останутся позади. РФ ожидает развитие и процветание.

Главное, предупреждала Матрона, сохранить единство и веру в Бога.