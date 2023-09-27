Восьмиклассник из 81-й школы на Уралмаше пожаловался на осколок стекла в школьном обеде

Мама восьмиклассника из 81-й школы на Уралмаше высказала опасения о том, что ее сын чуть не проглотил осколок стекла во время обеда. Об этом инциденте женщина поделилась в паблике "Инцидент Екатеринбург".

"А если бы сын проглотил? Были бы необратимые последствия. Фото и видео из столовой школы не предоставили", - отметила мать школьника.

В администрации школы подтвердили поступление жалобы от родителей мальчика. В настоящее время проводится проверка произошедшего.

"Ситуация заключается в том, что он никому не показал это стекло. Мы рассмотрели записи с камер - действительно, видно, как ребенок что-то выплевывает, но что именно - не разглядеть", - рассказали в администрации школы. - "Мы проверили всю посуду - сколов не обнаружено. Порезов у него тоже нет. Возможно, просто в соли оказался камушек. Или, возможно, крупу плохо просеяли".