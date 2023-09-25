Hürriyet: в Турции сириец убил 32-летнюю россиянку куском стекла

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Hürriyet: в Турции сириец убил 32-летнюю россиянку куском стекла
Происшествия
Источник фото: Коллаж Информинг

Гражданка России, по имени Анастасия Емельянова, погибла в турецком городе Эрзурум от полученных ножевых ранений, предположительно, от руки ее молодого человека, гражданина Сирии.

Инцидент произошел 20 сентября в районе Якутия на севере города. По информации газеты Hürriyet, 32-летняя Анастасия познакомилась с 29-летним Низаром А. через социальные сети восемь месяцев назад. Низар работал баристой в местной кофейне. Сирийца задержала полиция. Жители дома сообщили, что видели его впервые, и хозяин квартиры подтвердил, что квартира была арендована только на Анастасию.

Начально Низар А. заявил на допросе, что Анастасия порезала себе ногу о стеклянный журнальный столик в ходе возникшей между ними ссоры. Однако позднее он признал свою вину и рассказал, что нанес ранения куском стекла. Мужчину арестовали, и ему грозит суд.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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