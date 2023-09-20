Житель Алтайского края отравил воду для мобилизованных российских военнослужащих

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Житель Алтайского края отравил воду для мобилизованных российских военнослужащих
Происшествия
Фото из открытых источников

Житель Алтайского края выразил готовность поддержать украинские вооруженные силы. В демонстрации своих намерений, мужчина отравил воду, предназначенную для мобилизованных российских военнослужащих. Всю эту акцию он запечатлел на видео.

Фигуранту, 42 года, проживавшему в Барнауле, предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса РФ: "Покушение на государственную измену" (ч. 3 ст. 30, ст. 275) и "Покушение на террористический акт" (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205). Его заключили под стражу.

Об этом проифнормировала пресс-служба ФСБ по региону, пишет ТАСС.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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