«Пыталась похудеть»: страшную находку нашли у молодой женщины врачи из Башкирии

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«Пыталась похудеть»: страшную находку нашли у молодой женщины врачи из Башкирии
Происшествия
Источник фото: коллаж Информинг

Женщина обратилась к гинекологам в Стерлитамаке (Башкирия), выразив беспокойство по поводу проблем с дыханием и ощущением тяжести. Кроме того, она отметила резкое увеличение веса, несмотря на свои усилия в похудении.

Главврач городской больницы Ильшат Яппаров сообщил, что при проведении обследования женщины, которая не обращалась к гинекологу в течение пяти лет, была выявлена опухоль яичника. Медицинская команда успешно провела операцию, удалив опухоль и извлекая 10 литров жидкости. Об этом он поделился в социальных сетях.

Ильшат Яппаров также подчеркнул, что опухоли яичников представляют собой серьезную проблему, развитие которой может быть вызвано различными факторами.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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