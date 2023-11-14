За день до убийства школьницы из Екатеринбурга соседи слышали крики в подъезде

Вечером в минувшее воскресенье, 12 ноября, в одном из многоквартирных домов в Екатеринбурге, где проживал 16-летний парень, оказавшийся подозреваемым в убийстве 14-летней девушки и ее матери, жильцы столкнулись с необычным происшествием. Одна из женщин, проживающих в здании, рассказала, что в тот вечер, около 21:00, она слышала громкие крики в подъезде.

Вокруг нее собралась необычная суета, люди бегали и кричали. Женщина, услышавшая шум, рассматривала возможность выйти и высказать свое недовольство, но воздержалась, опасаясь непредсказуемых последствий. Согласно ее словам, эти события развивались примерно полчаса. Первоначально казалось, что это может быть связано с каким-то разногласием или игрой.

Подозревается в убийстве девушки подросток. Следствие главным мотивом преступления называет ревность по отношению к его старшему брату.

По предварительной информации, трагические события развивались вечером 13 ноября. Школьник напал на девушку, он нанес ей три ножевых удара в спину и шею, а затем, чтобы уничтожить все оставленные улики, хладнокровно убил ее мать, вернувшуюся неожиданно с работы. Впоследствии парень похитил банковскую карту убитой женщины, снял деньги с карты, а затем отправился гулять с другом, которому и признался в убийстве 2-х невинных человек.