Экстремалу из Франции отрезало голову крылом самолёта

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Экстремалу из Франции отрезало голову крылом самолёта
В Мире / Происшествия
Источник фото: Коллаж Информинг

В небесах Франции произошла ужасная трагедия: опытный экстремал погиб во время прыжка с самолета в крыле-костюме. По информации New York Post, 40-летний Николя Гали погиб в результате удара крылом самолета, с которого он выпрыгнул во время занятий скайдайвингом.

Ужасное происшествие развернулось на высоте около 4 километров над городом Булок на юге Франции. Николя был одним из двух скайдайверов, которые осуществили прыжок из моторного самолета Pilatus, используя специальные костюмы с крыльями. Однако вскоре после прыжка, 64-летний пилот по имени Ален резко снизил высоту до уровня, на котором парили экстремалы. В результате левое крыло самолета задело Гали, что привело к его гибели. Тело Николя приземлилось в поле с использованием аварийного парашюта, который развернулся после столкновения с крылом.

Пилоту предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. По мнению прокуратуры, именно его ошибки привели к гибели Гали. Ален представлял себя в суде самостоятельно и заявил, что Николя Гали, имевшего на своем счету 226 прыжков с парашютом, «не двигался по ожидаемой траектории». 

В ходе судебного разбирательства также стало известно, что Ален летал с недействительной лицензией, нарушив ограничения, связанные с его состоянием здоровья. Прокурор Жанна Регангон запросила для пилота условный срок в 12 месяцев и также потребовала наложить на его работодателя штраф в размере более 10 тысяч долларов (около миллиона рублей). Вердикт судьи будет вынесен в ноябре.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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Экстремалу из Франции отрезало голову крылом самолёта

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