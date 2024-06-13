Эксперты IT-рынка России обеспокоены новыми санкциями Америки

США ужесточили санкции против РФ, вводя 300 новых ограничений, включая меры против программного обеспечения, чтобы снизить зависимость российского ВПК от зарубежного IT-сектора.

Рустам Рустамов из «Ред Софт» отмечает, что целью ограничений является отключение российских компаний от ERP-систем, SAP, AutoCAD, что стимулирует использование отечественных аналогов.

Андрей Яцков из «Цифра» считает, что эти меры не сильно повлияют на российский бизнес, поскольку предприятия уже разнообразили риски.

Санкции США обуславливают необходимость разработки и внедрения отечественных технологий

Эксперты предупреждают о возможных проблемах для рядовых граждан из-за усложнений в обновлении или поддержке зарубежного ПО, такого как продукты Microsoft. Это обстоятельство подчеркивает необходимость усиления разработки и внедрения отечественных технологий для обеспечения стабильности и безопасности IT-инфраструктуры России.