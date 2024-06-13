Информинг » В Мире » Эксперты IT-рынка России обеспокоены новыми санкциями Америки

Эксперты IT-рынка России обеспокоены новыми санкциями Америки

Image 16+
Эксперты IT-рынка России обеспокоены новыми санкциями Америки
В Мире
Фото: @freepik / freepik.com

США ужесточили санкции против РФ, вводя 300 новых ограничений, включая меры против программного обеспечения, чтобы снизить зависимость российского ВПК от зарубежного IT-сектора. 

Рустам Рустамов из «Ред Софт» отмечает, что целью ограничений является отключение российских компаний от ERP-систем, SAP, AutoCAD, что стимулирует использование отечественных аналогов. 

Андрей Яцков из «Цифра» считает, что эти меры не сильно повлияют на российский бизнес, поскольку предприятия уже разнообразили риски. 

Санкции США обуславливают необходимость разработки и внедрения отечественных технологий

Эксперты предупреждают о возможных проблемах для рядовых граждан из-за усложнений в обновлении или поддержке зарубежного ПО, такого как продукты Microsoft. Это обстоятельство подчеркивает необходимость усиления разработки и внедрения отечественных технологий для обеспечения стабильности и безопасности IT-инфраструктуры России.

Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Эксперты IT-рынка России обеспокоены новыми санкциями Америки

13-06-2024, 20:23

Курбан-байрам 16 июня 2024: суть и традиции праздника, который отмечают мусульмане

12-06-2024, 20:48

«Огребут по полной»: эксперты допустили грозные последствия ударов Украины по Белоруссии

3-06-2024, 20:23

«Царьград»: США грозят серьезные землетрясения и извержения множества вулканов

26-05-2024, 14:33

Нехватка питьевой воды угрожает половине населения земного шара к 2100 году

25-05-2024, 17:13

Врач Поздняков прокомментировал, грозит ли россиянам японский стрептококк

19-05-2024, 10:38

В Швеции прошел первый полуфинал «Евровидения-2024»: кто прошел в финал

8-05-2024, 09:23

Глава МИД Великобритании Кэмерон заявил, что Украина имеет право бить британским оружием по целям на территории России

3-05-2024, 10:08

Жительница США ослепла и едва не умерла после секса

21-04-2024, 20:08

Третья мировая началась: чья армия сильнее – Израиля или Ирана

16-04-2024, 23:48

Израиль пообещал, что к вечеру в Иране произойдет землетрясение: будет ли нанесен ядерный удар

16-04-2024, 12:03

Кто поддержит Иран в ударе по Израилю: на Ближнем Востоке есть предатели, выступившие на стороне еврейского государства

16-04-2024, 10:48

MS: В Китае бывший заключенный пригрозил генетическими экспериментами над людьми

14-04-2024, 23:58

PNAS: в США выловили редчайшую рыбу-химеру

14-04-2024, 02:23

Женщина во время беременности съела кошку, родив сына-оборотня

12-04-2024, 02:18

«Падение империи»: В Америке началась гражданская война

11-04-2024, 23:18

Во Франции разгорелся скандал из-за выступления чернокожей артистки на Олимпиаде

31-03-2024, 01:38

«Это все не закончится»: Астролог Левин рассказал о СВО, войне с США, проблемах с армией, слабой позиции Путина — что будет с Россией

24-03-2024, 12:33

«Начнет ли Франция войну с Россией: почему Макрон перебросил французские войска на СВО и как отреагировал на это Путин — что происходит за линией фронта

23-03-2024, 17:53

Выборы президента США 2024: кто может победить — какие шансы у Трампа и Байдена

22-03-2024, 13:08

Новости партнеров
2023
ru-RU