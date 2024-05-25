Нехватка питьевой воды угрожает половине населения земного шара к 2100 году

Нидерландские научные деятели выяснили, что 55% населения Земли испытывает нехватку чистой воды хотя бы месяц в году. Но уже к концу столетия этот показатель может вырасти до 66%. Новое исследование предупреждает, что глобальный водный кризис затронет развивающиеся страны, а также южные регионы планеты.

В развитых странах нехватка воды будет наблюдаться несколько месяцев в году

Ученые создали модели на основе данных о количестве воды, в итоге обнаружив, что в развитых странах нехватка воды будет наблюдаться несколько месяцев в году, тогда как в развивающихся странах, особенно в Африке к югу от Сахары, этот дефицит будет сохраняться большую часть года.

Главными причинами кризиса является рост населения, изменения климата, ухудшение качества воды. Поэтому ученые подчёркивают необходимость сокращения потребления воды и устранение ее загрязнения.