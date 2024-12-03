В Южной Корее после введения военного положения приостановлена работа парламента, вход в здание блокирован

Неожиданно напряженной стала обстановка в Южной Корее. Во вторник ближе к вечеру президент страны Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения. Работа парламента приостановлена, а вход блокирован силовиками. Об этом 3 декабря сообщает агентство Yonhap.

Что происходит в Южной Корее сейчас: почему объявлено военное положение

Источник подчеркивает, что доступ в здание перекрыт даже для депутатов.

Поступает информация о том, что в Южной Корее для всех СМИ вводится цензура.

Юн Сок Ёль, объявляя о введении военного положения, подчеркивал, что это необходимо для того, «чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».