Информинг » В Мире » Боевики снялись на фоне захваченного в Алеппо в Сирии российского ЗРПК «Панцирь»

Боевики снялись на фоне захваченного в Алеппо в Сирии российского ЗРПК «Панцирь»

Image 16+
Боевики снялись на фоне захваченного в Алеппо в Сирии российского ЗРПК «Панцирь»
В Мире / Сирия
Фото из открытых источников

Сирия, Алеппо: новости последнего часа

Протурецкие боевики опубликовали в сети групповое фото, на котором запечатлены на фоне зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» производства России. Он был захвачен ними во время наступления в сирийском Алеппо.

Фотографию боевиков на фоне российского «Панциря» в российском сегменте интернета опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель», пишет «Лента».

Подробности захвата ЗРПК в качестве трофея не приводятся.

Крупнейшее за последние годы наступление на позиции войск Сирийской Арабской армии боевики начали проводить с 28 ноября. По данным СМИ, буквально за первые сутки им удалось захватить 13 селений и крупнейшую базу САА.

По последней информации, правительственные войска не дали террористам прорваться в северную часть провинции Хама.

Информационное агентство «Informing»

Haber7: недавние события в Алеппо усилили позиции Турции в Сирии

Haber7: недавние события в Алеппо усилили позиции Турции в Сирии

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Сирия: наступающим боевикам осталось менее тридцати километров до Дамаска

Вчера, 20:06

WSJ: Египет и Иордания порекомендовали Асаду покинуть Сирию

Вчера, 11:35

Военкор Котенок: отряды боевиков в Сирии подошли к Пальмире

6-12-2024, 19:54

Anadolu: ведущие наступление в Сирии боевики уже находятся на окраинах Хомса

6-12-2024, 17:37

Стало известно, на кого Барри Кеоган променял Сабрину Карпентер

6-12-2024, 14:42

В Англии женщина из-за болей в животе обратилась к врачам и узнала о беременности на седьмом месяце

6-12-2024, 14:14

ВС Сирии при поддержке ВКС России атаковали боевиков на севере и юге Хамы

6-12-2024, 13:27

Ситуация в Сирии продолжает ухудшаться, Хомс может не выстоять

6-12-2024, 10:59

Военкор Коц назвал ситуацию в Сирии «катастрофой»

6-12-2024, 10:35

«Высмеивают нашу кухню, а сами едят странные мерзости»: тревел-блогер из России высказался о китайцах

6-12-2024, 09:57

Востоковед заявил, что никто не ожидал провала Асада в Сирии

5-12-2024, 16:46

Подразделения армии Сирии были передислоцированы за пределы города Хама - командование ВС САР

5-12-2024, 16:07

В Минобороны Сирии сообщили, что боевики несут потери в ходе боев в провинции Хама

5-12-2024, 13:55

Haber7: недавние события в Алеппо усилили позиции Турции в Сирии

5-12-2024, 10:41

Лия Ахеджакова, отыграв спектакль в США, произнесла слова «Слава Украине»

5-12-2024, 09:47

Сирийские офицеры и курсанты в координации с ВС РФ прорвались из окружения в районе Алеппо

4-12-2024, 14:54

В Южной Корее после введения военного положения приостановлена работа парламента, вход в здание блокирован

3-12-2024, 18:57

«Здесь она из курицы и просто отвратительная»: Переехавшая на Кипр россиянка пожаловалась на нехватку нормальной колбасы

3-12-2024, 15:33

Bloomberg: серьезно изменить ситуацию в Сирии могли бы удары России по повстанцам

3-12-2024, 15:09

В США 17-летняя девушка вырезала сердце своему новорожденному ребенку

3-12-2024, 11:44

Новости партнеров
2023
ru-RU