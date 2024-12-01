Боевики снялись на фоне захваченного в Алеппо в Сирии российского ЗРПК «Панцирь»

Протурецкие боевики опубликовали в сети групповое фото, на котором запечатлены на фоне зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» производства России. Он был захвачен ними во время наступления в сирийском Алеппо.

Фотографию боевиков на фоне российского «Панциря» в российском сегменте интернета опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель», пишет «Лента».

Подробности захвата ЗРПК в качестве трофея не приводятся.

Крупнейшее за последние годы наступление на позиции войск Сирийской Арабской армии боевики начали проводить с 28 ноября. По данным СМИ, буквально за первые сутки им удалось захватить 13 селений и крупнейшую базу САА.

По последней информации, правительственные войска не дали террористам прорваться в северную часть провинции Хама.