«Военный осведомитель»: Боевики в Сирии захватили российскую РСЗО «Ураган» с боекомплектом

В Сирии боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической, деятельность на территории страны запрещена, - Ред.) захватили реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Ураган» производства России с полным боекомплектом. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель», который и выложил фото захваченной системы вооружения.

«Ураган» — советская реактивная система залпового огня калибра 220 мм. На вооружение она была принята еще в 1975 году.

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«Ураган - не единственный трофей боевиков. Ранее СМИ облетели кадры захваченного террористами зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» производства России.

К этому часу также поступила информация о том, что в ходе наступления арсенал боевиков пополнился и иранским разведывательно-ударным БПЛА Ababil-3.

Канал уточняет, что беспилотник, как и ЗРПК, был оставлен войсками на авиабазе Квейрис близ Алеппо.

Сирийские повстанцы начали наступление на позиции правительственных войск 28 ноября. За короткое время им удалось захватить 13 селений и захватить центр Алеппо.

СМИ вчера сообщили, что в настоящее время они контролируют всю провинцию Идлиб.