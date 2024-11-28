64-летний актер Антонио Бандерас вышел в свет с молодой избранницей

Антонио Бандерас, 64-летняя звезда мирового кинематографа, вышел в свет со своей молодой избранницей. На вечеринку звезд, устроенную журналом Elle в Мадриде (Испания), он пришел под руку с 43-летней Николь Кемпель. Возлюбленная артиста - бизнесвумен из Нидерландов.

Пара на светском рауте была образцом элегантности. Антонио Бандерас для выхода в свет выбрал черный костюм в классическом стиле, белоснежную рубашку и галстук.

Николь Кемпель на вечеринке появилась в шелковом платье от Alberta Ferretti. СМИ тут же выяснили, что брендовая одежда обошлась женщине в $1563 - это порядка 170 тысяч в российских рублях.

Влюбленные наслаждались компанией друг друга и не скрывали своих чувств. Они с удовольствием позировали перед камерами, обнимались и держались за руки, словно подростки, которые первый раз в жизни познали любовь.

Бандерас и Кемпель вместе уже десять лет

Мужчина и женщина познакомились на кинофестивале в Каннах в 2014 году. Спустя год они впервые вместе вышли в свет. Они прекрасно ладят друг с другом. Любовь за все эти годы, судя по их трепетному отношению друг к другу, только окрепла. И тем не менее, связывать себя брачными узами пара не спешит.