Маникюр из пластиковых отходов начали делать в Японии

Мастер маникюра из Японии Наоми Аримото предлагает своим клиентам украсить ногти декором из пластиковых отходов. Об этом говорится в сообщении агентства Reuters.
42-летняя жительница страны восходящего Солнца недавно приняла участие в общегородской уборке пляжа Токио.
Во время работ она была ошеломлена масштабами пластика в океане. Чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения, а заодно способствовать уборке, мастер маникюра решила задать тренд на нейл-украшения из пластика.
Аримото вместе с единомышленниками собирает пластиковые отходы на пляже близ своего дома в Токио
После этого она тщательно очищает пластик и сортирует его по цветам.
Измельченный пластик мастер размещает в металлическое кольцо и переплавляет, придавая нужную форму. В результате получается украшение.
Особым спросом среди клиенток пользуется декор цветным маленьким диском.
Стоимость набора украшений из пластика эквивалентна 82,5 долларам.