Маникюр из пластиковых отходов начали делать в Японии

Мастер маникюра из Японии Наоми Аримото предлагает своим клиентам украсить ногти декором из пластиковых отходов. Об этом говорится в сообщении агентства Reuters.

42-летняя жительница страны восходящего Солнца недавно приняла участие в общегородской уборке пляжа Токио.

Во время работ она была ошеломлена масштабами пластика в океане. Чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения, а заодно способствовать уборке, мастер маникюра решила задать тренд на нейл-украшения из пластика.

Аримото вместе с единомышленниками собирает пластиковые отходы на пляже близ своего дома в Токио

После этого она тщательно очищает пластик и сортирует его по цветам.

Измельченный пластик мастер размещает в металлическое кольцо и переплавляет, придавая нужную форму. В результате получается украшение.

Особым спросом среди клиенток пользуется декор цветным маленьким диском.

Стоимость набора украшений из пластика эквивалентна 82,5 долларам.