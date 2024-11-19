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Названы овощи, которые необходимо есть для снижения артериального давления естественным путем

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Названы овощи, которые необходимо есть для снижения артериального давления естественным путем
В Мире / Здоровье
Фото из открытых источников

Гипертонию врачи часто называют «тихим убийцей», поскольку многие люди даже не подозревают, что кровяное давление у них повышено. И это приводит к фатальным последствиям в виде инфаркта или инсульта. Сердечные заболевания, почечная недостаточность и аневризмы также могут быть вызваны повышенным кровяным давлением.

Трое из четырех людей в возрасте 60+ страдают гипертонией. То есть, показатели тонометров у них превышают 120/80 мм рт. ст. Последний считается нормой.

Обычно гипертоникам в обязательном порядке следует принимать препараты, назначенные врачами. Но артериальное давление можно держать в норме. Например, путем употребления определенных овощей.

Новое исследование, результаты которого опубликованы в BMC Medicine, показало, что крестоцветные, такие как брокколи и капуста, могут естественным образом снижать артериальное давление. 

У каждой группы - свой особый суп

Проект длился четыре недели. Участниками исследования стали люди, у которых АД было слегка повышено. В период наблюдения они питались по особому. Добровольцы из активной группы съедали ежедневно по четыре порции супа из крестоцветных - по две на обед и ужин.

Состав этого первого блюда на 40% состоял из брокколи, на 25% - из цветной капусты, еще на 25% - из белокочанной капусты и на 10% из кудрявой капусты.

Контрольная группа съедала такое же количество супа, но на основе других ингредиентов. Их блюдо состояло на 40% из картофеля, на 40% - из тыквы. Содержание моркови в нем было 20%, еще 10 занимал батат.

«Мы обнаружили, что употребление крестоцветных овощей привело к значительному снижению систолического артериального давления по сравнению с корнеплодами и тыквенными овощами», — пояснили авторы исследования.

В среднем у людей из группы, которые употребляли крестоцветные овощи, наблюдалось снижение систолического АД на 2,4 мм рт. ст., что может означать снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний на 5%.

Ученые объяснили это тем, что в составе разных видов капусты в больших количествах содержатся витамины C, E и K, которые оказывают противовоспалительное и антиоксидантное действие, помогая регулировать артериальное давление. 

Информационное агентство «Informing»

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