Врач Поздняков прокомментировал, грозит ли россиянам японский стрептококк

В Японии зафиксирован тревожный рост случаев заражения гемолитическим стрептококком. С начала года было зарегистрировано 801 случай, что в три раза больше, чем в прошлом году.

Инфекционист Андрей Поздняков предполагает, что это связано с длительными ограничениями из-за COVID-19, которые ослабили иммунитет населения. Он также отмечает возможное влияние бесконтрольного использования антисептиков и антибиотиков на мутацию стрептококка.

Гемолитический стрептококк часто вызывает заболевания носоглотки и кожные поражения, а в тяжелых случаях может привести к летальному исходу.

Поздняков подчеркивает важность своевременного обращения за медицинской помощью и прохождения адекватной диагностики для предотвращения распространения болезни. В России, в том числе и в Самаре, не прогнозируются глобальные вспышки этой инфекции. Он утверждает, что проблема решаема благодаря эффективным антимикробным препаратам, но для этого необходимо правильно назначать лечение и быстро реагировать на изменения.