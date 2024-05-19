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Врач Поздняков прокомментировал, грозит ли россиянам японский стрептококк

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Врач Поздняков прокомментировал, грозит ли россиянам японский стрептококк
В Мире
Фото: freepik.com

В Японии зафиксирован тревожный рост случаев заражения гемолитическим стрептококком. С начала года было зарегистрировано 801 случай, что в три раза больше, чем в прошлом году. 

Инфекционист Андрей Поздняков предполагает, что это связано с длительными ограничениями из-за COVID-19, которые ослабили иммунитет населения. Он также отмечает возможное влияние бесконтрольного использования антисептиков и антибиотиков на мутацию стрептококка. 

Гемолитический стрептококк часто вызывает заболевания носоглотки и кожные поражения, а в тяжелых случаях может привести к летальному исходу. 

Поздняков подчеркивает важность своевременного обращения за медицинской помощью и прохождения адекватной диагностики для предотвращения распространения болезни. В России, в том числе и в Самаре, не прогнозируются глобальные вспышки этой инфекции. Он утверждает, что проблема решаема благодаря эффективным антимикробным препаратам, но для этого необходимо правильно назначать лечение и быстро реагировать на изменения.

Информационное агентство «Informing»

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