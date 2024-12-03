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Wales Online: у спотыкающегося британца диагностировали смертельно опасную болезнь

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Wales Online: у спотыкающегося британца диагностировали смертельно опасную болезнь
В Мире
Wales Online

45-летний монтажник из ВеликобританииБарри Джонс знает, что жить ему, по прогнозам врачей, осталось не более двух лет. У мужчины осенью текущего года диагностировали такую же болезнь, которой страдал и ученый с мировым именем Стивен Хокинг - боковой амиотрофический склероз.

В разговоре с журналистами издания Wales Online Джонс рассказал, что первые проявления у него не вызвали никаких опасений. Да и вообще, он даже представить себе не мог, что у него диагностируют болезнь, от которой нет лечения, ведь он все время ведет активный образ жизни и занимается спортом. А недавно еще и женился (на фото Барри со своей женой, - Ред.).

Первые симптомы бокового амиотрофического склероза у Барри проявились год назад

Он начал спотыкаться, но списал это на свою невнимательность. Затем британец стал замечать, что мышцы начали терять свою силу и слабеть, а движения замедлились. 

Впрочем, даже это не заставило его обеспокоиться - слабость в конечностях монтажник списал на возраст. В больницу он обратился только после того, как на ровном месте упал и разбил лицо. Уже через несколько месяцев после этого случая Барри стал настолько слаб, что без помощи друг уже не мог подниматься по лестнице.

«Я, конечно, знаю, что уйду. Врачи отводят мне до двух лет. От этой болезни нельзя излечиться и врачи знают о ней немного. Но все, что я могу сделать, это принимать каждый день таким, какой он есть, и оставаться сильным», — сказал в беседе с журналистами Джонс.

Информационное агентство «Informing»

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