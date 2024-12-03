Wales Online: у спотыкающегося британца диагностировали смертельно опасную болезнь

45-летний монтажник из ВеликобританииБарри Джонс знает, что жить ему, по прогнозам врачей, осталось не более двух лет. У мужчины осенью текущего года диагностировали такую же болезнь, которой страдал и ученый с мировым именем Стивен Хокинг - боковой амиотрофический склероз.
В разговоре с журналистами издания Wales Online Джонс рассказал, что первые проявления у него не вызвали никаких опасений. Да и вообще, он даже представить себе не мог, что у него диагностируют болезнь, от которой нет лечения, ведь он все время ведет активный образ жизни и занимается спортом. А недавно еще и женился (на фото Барри со своей женой, - Ред.).
Первые симптомы бокового амиотрофического склероза у Барри проявились год назад
Он начал спотыкаться, но списал это на свою невнимательность. Затем британец стал замечать, что мышцы начали терять свою силу и слабеть, а движения замедлились.
Впрочем, даже это не заставило его обеспокоиться - слабость в конечностях монтажник списал на возраст. В больницу он обратился только после того, как на ровном месте упал и разбил лицо. Уже через несколько месяцев после этого случая Барри стал настолько слаб, что без помощи друг уже не мог подниматься по лестнице.