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В США 17-летняя девушка вырезала сердце своему новорожденному ребенку

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В США 17-летняя девушка вырезала сердце своему новорожденному ребенку
Происшествия / В Мире
Фото из открытых источников

Ужасающая история произошла в штате Джорджия (США). Там 17-летняя девушка родила ребенка и вырезала у него сердце. О страшном поступке юной матери рассказало британское издание Daily Mail.

17-летняя Летисия Родригес родила сына в своем доме. Она собственноручно перерезала пуповину острым ножом. При этом сделала это неаккуратно, ранив малыша. Чем руководствовалась юная роженица далее, предстоит только установить.

Известно, что после перерезания пуповины она вырезала у малыша сердце.

Свои злодеяния Летисия попыталась скрыть. Девушка отправилась на задний двор копать могилу для захоронения. В этот момент ее и застали полицейские.

Родригес арестована. Ей предъявлены обвинения по нескольким статьям.

Информационное агентство «Informing»

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