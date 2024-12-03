В США 17-летняя девушка вырезала сердце своему новорожденному ребенку

Ужасающая история произошла в штате Джорджия (США). Там 17-летняя девушка родила ребенка и вырезала у него сердце. О страшном поступке юной матери рассказало британское издание Daily Mail.

17-летняя Летисия Родригес родила сына в своем доме. Она собственноручно перерезала пуповину острым ножом. При этом сделала это неаккуратно, ранив малыша. Чем руководствовалась юная роженица далее, предстоит только установить.

Известно, что после перерезания пуповины она вырезала у малыша сердце.

Свои злодеяния Летисия попыталась скрыть. Девушка отправилась на задний двор копать могилу для захоронения. В этот момент ее и застали полицейские.

Родригес арестована. Ей предъявлены обвинения по нескольким статьям.