В Каменске-Уральском простились с 35-летним сержантом из отряда «Шторм Z»

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В Каменске-Уральском простились с 35-летним сержантом из отряда «Шторм Z»
Военные новости / Происшествия
Источник фото: коллаж informing.ru

В Каменске-Уральском прощаются с погибшим 35-летним сержантом Владимиром Парфеновым. Трагедия произошла 11 сентября в ходе специальной военной операции. Об этом городская администрация сообщила местным жителям.

Владимир родился и вырос в этом городе, с детства увлекался боевыми искусствами, занимался тхэквондо и боксом, а также с удовольствием катался на велосипеде. В трудовой биографии сержанта значится работа слесарем-сантехником. Те, кто помнит Владимира, описывают его как неутомимого оптимиста и отзывчивого человека, всегда готового поддержать в трудную минуту.

Владимир заключил контракт всего несколько месяцев назад, 31 мая, и стал командиром группы огневой поддержки в добровольческом штурмовом отряде "Шторм Z". В ходе одной из боевых операций он получил ранение, но вернулся в строй.

11 сентября Владимир погиб в районе Соледарского направления. По завершении всех церемоний прощания с Владимиром Парфеновым его похоронят на Аллее почетных граждан Волковского кладбища.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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