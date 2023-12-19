Учительница рассказала о бойце ВС РФ Романе Рудакове, чье послание найдено в Марьинке

Роман Рудаков, российский боец, погибший в Марьинке, оставил после себя воспоминания у своих близких.

Его учительница и одноклассницы вспоминают его как тихого, вежливого, уважаемого ученика, который любил историю. Также парень всегда проявлял заботу о своем младшем брате, страдающем от нарушений зрения.

Роман попросил найти его родных и передать им его любовь

Трагический конец Романа наступил во время штурма Марьинки. Там его группа оказалась в ловушке. Бойцы не смогли выжить. На стене дома было найдено послание от Рудакова, в котором он попросил найти его родных и передать им его любовь.

Ему было на момент смерти всего 22 года, и он, к слову, погиб прямо в день своего дня рождения.