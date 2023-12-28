В Сети нашли видео, как солдаты ВСУ подхватили «Катюшу», спетую бойцами ВС РФ

Владислав Шурыгин, военный специалист, опубликовал в своих социальных сетях удивительные видеокадры, на которых был запечатлен тот момент, когда украинские военные исполняют «Катюшу», ранее спетую военнослужащими Вооруженных Сил России.

Украинские военнослужащие, находившиеся в лесопосадке, оказались очень близко к позициям противника в тот момент, когда, по предварительным данным, происходило временное прекращение боевых действий. Кажется, что произошло это недавно, судя по покрытию снегом.

Вид на обилие сосен в кадре дает основание предполагать, что событие могло иметь место в районе ЛНР. Был слышен оклик: «Эй!» со стороны украинских военных, после чего они начали вместе исполнять знаменитую песню «Расцветали яблони и груши...». В ответ на это раздались слова: «выходила на берег Катюша...»