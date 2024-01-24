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Волонтёр Закутный не стал скрывать, что в ДНР на свалке нашли партию гумпомощи для бойцов СВО

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Волонтёр Закутный не стал скрывать, что в ДНР на свалке нашли партию гумпомощи для бойцов СВО
Военные новости
Источник фото: Яна Поплавская / VK

RT на русском сообщает, что согласно данным волонтера Александра Закутного, в ДНР, рядом с  границей Ростовской области, на свалке была обнаружена партия гуманитарной помощи, предназначенной участникам «специальной военной операции» (СВО). 

На свалке обнаружена целая фура с гумпомощью, а груз был буквально раскатан бульдозерами

Мужчина из Амвросиевки продемонстрировал СМИ найденные на помойке предметы, включая разные медикаменты, носилки, средства личной гигиены. По его словам, на свалке также обнаружена целая фура с гумпомощью, а груз был буквально раскатан бульдозерами. Волонтер утверждает, что среди найденных предметов был ящик с письмами от детей для военнослужащих. 

Он предполагает, что данное действие является преднамеренным актом вандализма.

Информационное агентство «Informing»

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