Военные эксперты нашли новый способ прекратить обстрелы Белгорода

Эксперты телеграм-каналов предложили варианты защиты города Белгород от обстрелов. Один из предложенных методов включает в себя создание засады для подразделений, стреляющих по городу.

Эксперт «Записок ветеранов» предлагает организовать дежурные цели

Эксперт «Записок ветеранов» предлагает организовать дежурные цели на местах, где часто размещаются системы РСЗО. Путем наведения артиллерии на эти позиции можно реагировать на обстрелы, стреляя по заранее выявленным точкам. Однако при этом эксперт признает, что этот метод весьма сложен из-за неопределенности времени выхода противника на позиции.