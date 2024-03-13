11 марта 2024 года стал днем, когда все, кто следил за деятельностью военного корреспондента Егора Гузенко, известного как «Тринадцатый«, и блогера, освещавшего события в зоне СВО в Украине, столкнулись с противоречивыми сообщениями о его гибели. Различные новостные источники, включая украинские, рассказывали о предполагаемой гибели «Тринадцатого», что вызвало широкий резонанс. Поднялись слухи о возможном конфликте Гузенко с представителями военных подразделений »Ахмат», что могло послужить причиной его устранения. Гузенко не был провластным журналистом и честно отражал реальность, в том числе и проблемы в системе.

Появилась новая информация об Гузенко участии в «тайной операции»

Фото, предположительно погибшего Гузенко, появилось в сети, но затем появилась новая информация о его участии в «тайной операции». Гузенко сам появился в сети, опубликовав видеообращение, в котором сообщил о своем участии в спецоперации по нейтрализации агентов украинской разведки. Он признал, что операция была закрытой, и даже его родители не знали всех деталей. В результате операции было выявлено много фальсификаций и манипуляций со стороны украинских СМИ.

СМИ пытались связаться с Гузенко, но безуспешно. Тем не менее его телеграм-канал пополнялся данными.

Известно, что Гузенко родился в станице Ново-Павловской и имел сложный путь: от службы в спецназе до участия в боевых действиях в Донбассе и Сирии, а затем в киноиндустрии. Он имел судимости и проблемы с законом, но его последние действия вызвали много вопросов и сомнений, пишет vesiskitim.ru.