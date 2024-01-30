Генерал Бижев решил объяснить, как дрон ВСУ смог долететь до Ярославля

По признанию генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, бывшего замглавком ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО, Киев предпринял попытку атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области дронами. Он выразил свои мысли относительно того, как беспилотник ВСУ смог достичь предприятия.

Такие атаки становятся вполне возможными из-за информации, предоставляемой НАТО

По его мнению, такие атаки становятся вполне возможными из-за информации, предоставляемой НАТО касательно местоположения тех или иных комплексов. Также эксперт подчеркнул, что хотя российская система противовоздушной обороны весьма эффективна, ни одна система в мире не сможет гарантировать стопроцентный результат при борьбе с низколетящими дронами, да еще и малого размера.