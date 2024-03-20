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Что такое санитарная зона на СВО: кто там работает — что сказал президент Путин

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Что такое санитарная зона на СВО: кто там работает — что сказал президент Путин
Военные новости
Источник фото: @novostiopera

Владимир Путин высказал возможность создания санитарной зоны на украинской территории для обеспечения безопасности российских границ. По словам президента, создание такой зоны затруднит противникам доступ к российским границам из-за сложностей в преодолении ее иностранными вооружениями. 

Эксперты также рассмотрели эту идею. Например, эксперт Василий Дандыкин считает, что зона может быть создана вдоль всей границы России и Украины, особенно в Сумской и Черниговской. Он также отметил, что такие зоны могут предотвратить диверсионные атаки или обстрелы из различных видов орудий. 

Отодвигая украинские вооруженные силы от границы, Российская Федерация сможет обеспечить безопасность своих иных территорий и предотвратить угрозы для мирного населения в приграничных районах, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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