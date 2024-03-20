Владимир Путин высказал возможность создания санитарной зоны на украинской территории для обеспечения безопасности российских границ. По словам президента, создание такой зоны затруднит противникам доступ к российским границам из-за сложностей в преодолении ее иностранными вооружениями.

Эксперты также рассмотрели эту идею. Например, эксперт Василий Дандыкин считает, что зона может быть создана вдоль всей границы России и Украины, особенно в Сумской и Черниговской. Он также отметил, что такие зоны могут предотвратить диверсионные атаки или обстрелы из различных видов орудий.

Отодвигая украинские вооруженные силы от границы, Российская Федерация сможет обеспечить безопасность своих иных территорий и предотвратить угрозы для мирного населения в приграничных районах, пишет Весь Искитим.