МО России: В БДК «Новочеркасск» нашли повреждения при ракетной атаке ВС Украины

Ночью 26 декабря Большой десантный корабль (БДК) «Новочеркасск» проекта 775 был поврежден в Феодосии при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), как сообщило Министерство обороны РФ. Природа повреждений не была конкретизирована.

Атаку осуществила пара фронтовых бомбардировщиков Су-24

Лента ру. сообщает, что атаку осуществила пара фронтовых бомбардировщиков Су-24. Истребители способны нести крылатые ракеты Storm Shadow. Эти ракеты были поставлены Великобританией в Украину. Кроме того, в арсенале ВСУ имеется также французский вариант данного боеприпаса — SCALP-EG.

Отметим, что БДК «Новочеркасск» вооружен 2-мя артиллерийскими установками АК-725 калибра 57 мм, установками реактивной системы залпового огня А-215 «Град-М», переносными ЗРК «Стрела-2».