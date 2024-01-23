Появились новые подробности инцидента в Мелитополе с чеченскими военными

Юрий Котенок опубликовал видеозапись, демонстрирующую конфликт на блокпосту в Мелитополе между бойцами ВС РФ и чеченскими бойцами. В записи видно, как военные останавливают авто и затем требуют предъявить им боевое распоряжение. Ситуация осложнилась из-за даты в документе, что привело к перепалке, почти достигшей применения огнестрельного оружия.

Иногда происходят подобные инциденты

Военкор подтвердил, что подобные инциденты не редкость в зоне СВО. Нервные ситуации возникают с участием не только чеченских бойцов, но и с участием представителей иных региональных силовых структур. Он отметил, что возвращающиеся с фронта люди подвергаются стрессу, иногда происходят подобные инциденты из-за напряженной обстановки.

«Это говорю не в оправдание фигурантов скандала в Мелитополе или какого бы то ни было еще. Нехорошо рамсить на блокпостах, тем более друг на друга наставлять оружие. Хотя в такой наэлектризованной атмосфере периодически это случается», - заявил Коц.