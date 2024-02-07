The Telegraph публикует новый вероятный сценарий нападения РФ на НАТО: мобилизации в России весной 2024 года не избежать

Учения Steadfast Defender 2024, проводимые НАТО, представляют собой крупные военные маневры, в ходе которых около 90 000 военнослужащих отрабатывают сценарий нападения со стороны России. Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданских быть готовыми к возможному конфликту с Россией. Политические лидеры Европы все чаще выражают мнение о том, что Россия представляет непосредственную угрозу для региона. Подобные заявления приходят в контексте обострения отношений между Россией и НАТО.

Эксперты отмечают, что ситуация начинает напоминать период холодной войны

Эксперты отмечают, что ситуация начинает напоминать период холодной войны, когда НАТО создавалось для сдерживания Советского Союза. Теперь, по их мнению, с угрозой со стороны России, наблюдается возвращение к подобным мерам.

При этом в новой статье в The Telegraph описывается возможный сценарий нападения России на НАТО в 2024 году. Согласно данному сценарию, уже весной Владимир Путин мобилизует 200 тысяч солдат и начнет новое наступление на Украину. Летом Россия проведет кибератаки против стран Балтии, а осенью использует беспорядки как предлог для начала военных учений в Беларуси и переброски своих войск в Калининград. Зимой будет иметь место пограничный конфликт в Сувалкском коридоре между странами Балтии и Польши. На данном этапе президент будет оценивать, начинать ли войну против Альянса.

Следует отметить, власти уверяют, что необходимости в проведении новой мобилизации пока что нет. Но с января во многих Z-пабликах начали активно рассуждать о неизбежности мобилизации в РФ и даже назвали возможные сроки. В доводах военно-патриотических экспертов четко прослеживаются четыре ключевые задачи, которые могут быть решены через новую мобилизацию.

Поставленной задачей предстоящей мобилизации является замена тех, кого призвали осенью 2022 года, из-за достижения пределов прочности психики и здоровья. Несмотря на утверждения властей о выполнении плана по набору контрактников, мобилизация может быть неизбежна из-за проблем с контрактной службой. Многие сторонники новой мобилизации считают, что это необходимо для укрепления военного потенциала страны и гарантированного обеспечения безопасности. Большинство экспертов указывают, что новая мобилизация может быть подготовкой к возможному внешнему конфликту, и, согласно различным сценариям, утверждают, что РФ может столкнуться с угрозой со стороны других стран.