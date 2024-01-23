Вассерман не стал скрывать, что СВО не закончится после победы Трампа

Анатолий Вассерман, депутат Госдумы, считает, что победа Дональда Трампа на выборах никак не повлияет на прекращение боевых действий в Украине. Он утверждает, что в конечном итоге Америка предоставит финансовую помощь Украине, несмотря на какие-то внутренние разногласия.

Политик предполагает, что конфликт завершится лишь тогда, когда помощь от Запада иссякнет

Он полагает, что в настоящее время обе американские партии ориентированы на агрессивное отношение к России. Вассерман также считает, что Штаты оказывают давление на Европейский союз, чтобы тот взял на себя финансирование Киева. Политик предполагает, что конфликт завершится лишь тогда, когда помощь от Запада иссякнет, а уровень прочности НАТО определит продолжительность боевых действий – это примерно от одного года до 5-ти лет.