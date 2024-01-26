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В СВО под обстрелом дронов-камикадзе погиб 31-летний уралец Андрей Хлопков

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В СВО под обстрелом дронов-камикадзе погиб 31-летний уралец Андрей Хлопков
Военные новости
Фото: @mdjaff / freepik.com

В Каменске-Уральском констатируют утрату 31-летнего Андрея Хлопкова, погибшего 17 января в ходе военных действий в Украине. Информация подтверждена городской администрацией и E1.RU. 

Андрей Хлопков погиб при защите боевой машины под Ясиноватой, получив осколочное ранение

Андрей, бывший студент и служивший в Дагестане, был мобилизован в сентябре 2022 года, служил в артиллерийских войсках. Его характеризуют как доброго, ответственного человека. Погиб при защите боевой машины под Ясиноватой, получив осколочное ранение. 

Родные, друзья и сослуживцы вспоминают его с почтением. 

Андрею Хлопкову посмертно присвоен орден Мужества. 

Прощание назначено на 30 января с отпеванием в 11:00 и последующей церемонией прощания в 12:00. Она пройдет на Аллее Славы. Похоронят погибшего на Ивановском кладбище.

Информационное агентство «Informing»

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