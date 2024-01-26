В СВО под обстрелом дронов-камикадзе погиб 31-летний уралец Андрей Хлопков

В Каменске-Уральском констатируют утрату 31-летнего Андрея Хлопкова, погибшего 17 января в ходе военных действий в Украине. Информация подтверждена городской администрацией и E1.RU.

Андрей Хлопков погиб при защите боевой машины под Ясиноватой, получив осколочное ранение

Андрей, бывший студент и служивший в Дагестане, был мобилизован в сентябре 2022 года, служил в артиллерийских войсках. Его характеризуют как доброго, ответственного человека. Погиб при защите боевой машины под Ясиноватой, получив осколочное ранение.

Родные, друзья и сослуживцы вспоминают его с почтением.

Андрею Хлопкову посмертно присвоен орден Мужества.

Прощание назначено на 30 января с отпеванием в 11:00 и последующей церемонией прощания в 12:00. Она пройдет на Аллее Славы. Похоронят погибшего на Ивановском кладбище.