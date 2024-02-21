«Мурз» о своем самоубийстве: «Я не вижу смысла бороться дальше теми средствами, которые доступны мне живому»

Андрей Морозов (позывной «Мурз»), гвардии сержант роты управления 4-й омсбр ВС РФ, покончил жизнь самоубийством потому, что не видел смысла продолжать борьбу теми средствами, которые были доступны ему живому. Об этом он сам написал в одной из своих предсмертных публикаций на своем канале «Нам пишут из Янины».

«Россия – мой дом, захваченный врагами. Услужливыми лизателями .... .......... Генералами, готовыми «положить» тысячи солдат, лишь бы «отличиться». Журналистами, строящими карьеру на лжи с экрана», - писал Морозов.

И тут же подчеркнул: с этими бороться он не устал. И у него нашлись бы силы и впредь вести эту борьбу - дело, очевидно, в другом.

«Я не вижу смысла бороться дальше теми средствами, которые доступны мне живому. Они исчерпаны, они потеряли эффективность, и я достаю последнее средство...», - написал Андрей.

В студии программы Соловьев Live сержанта Морозова за его публикацию назвали предателем

Стоит напомнить, что предсмертные публикации «Мурза» сейчас массово тиражируются российскими пабликами - блогеры и военкоры возмущены тем, что в студии программы Соловьев Live сержанта Морозова за его публикацию о том, какую цену пришлось заплатить российским войскам при взятии Авдеевки, назвали предателем.