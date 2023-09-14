Военкор Алехин: наших сил в Клещеевке нет, Андреевку также были вынуждены оставить

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Военкор Алехин: наших сил в Клещеевке нет, Андреевку также были вынуждены оставить
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Военный корреспондент, волонтер Роман Алехин, в прошлом офицер МВД, за последние сутки в своем Телеграм-канале разместил как минимум два сообщения, которые можно отнести к максимально тревожным. В отличие от бывалых журналистов, он не стал прибегать к витиеватым формулировкам, которые бы наталкивали читателя на мысль о том, что не все так однозначно на Бахмутском направлении фронта. Как человек военный, изложил все прямым текстом.

Итак, что же такого тревожного поведал Роман Алехин? А то, что, по его версии, российских войск уже нет не только в Клещеевке, что под Артемовском, но даже и в Андреевке.

«Наших сил в Клещеевке нет», — говорится в его сообщении, опубликованном 13 сентября в 11.20 по мск.

Алехин напомнил, что столь важное село удерживалось очень долго, причем, героическими усилиями в «условиях недокомплекта и снарядного голода».

В этой же публикации Алехин заявил, что украинские бойцы сейчас все главные усилия направили на соседнее село Андреевка — ВС РФ обороняют его в течение месяца.

Уже в 18.18 по мск в среду вышло еще одно сообщение военкора. По Андреевке.

«После ночного отхода из Клещеевки, наши подразделения оставались в соседнем населенном пункте, который также долгое время мощно обрабатывался артиллерией противника. К сожалению, и Андреевку также мы вынуждены были оставить. Фронт теперь строго по железной дороге», — поведал Алехин.

По его словам, сейчас Клещеевку и Андреевку правильнее называть серой зоной, ибо из-за полностью разрушенных зданий противнику почти негде закрепиться и использовать их как плацдарм он не сможет.

Но все же опасность из-за оставления этих населенных пунктов есть — ВСУ они дают немного больше оперативного простора для атак Курдюмовки, без взятия которой они не смогут добиться успеха в Артемовске.

Редакция не имеет возможности самостоятельно проверить, соответствует ли представленная военкором информация действительности. Поэтому стоит дождаться традиционного брифинга Минобороны РФ, в ходе которого, возможно, и будет внесена ясность о положении дел на Артемовском направлении фронта, который снова стал одним из самых горячих.

Автор текста: Ольга Громова
Информационное агентство «Informing»

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