На Украине заявляют о поражении морскими беспилотниками двух российских кораблей типа «Василий Быков»

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На Украине заявляют о поражении морскими беспилотниками двух российских кораблей типа «Василий Быков»
Украина
Фото из открытых источников

Стратегическое командование ВСУ в своем Телеграм-канале опубликовало официальное сообщение о том, что утром в четверг, 14 сентября, Силы обороны Украины нанесли удары морскими беспилотниками по двум патрульным кораблям ВМФ РФ. Утверждается, что речь о судах проекта 22160 типа «Василий Быков».

Корабли были атакованы морскими беспилотниками в юго-западной части Черного моря.

«Есть повреждения», — написали в Страткоме ВСУ без подробностей.

А через считанные часы появилось и видео. Ролик у себя в Телеграм выложил Михаил Федоров, украинский вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации.

На нем можно увидеть мгновения перед атакой глазами камеры, прикрепленной к дрону-камикадзе.

Видео не оставляет сомнений в том, что данную операцию готовило Главное управление разведки Украины.

Министерство обороны России представленную противником информацию пока не комментировало. 

Однако во вчерашней утренней сводке, вскоре после того, как ракеты Украины атаковали Севморзавод и повредили подлодку и БДК, российское оборонное ведомство заявило, что были еще и три морских беспилотника ВСУ задействованы. Но все они были уничтожены патрульным кораблем «Василий Быков».

Автор текста: Ольга Громова
Информационное агентство «Informing»

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