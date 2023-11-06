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Гибель помощника Залужного: жена заявила, что граната была в подарке

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Гибель помощника Залужного: жена заявила, что граната была в подарке
Украина
Источник фото: @CinCAFU

Жена погибшего помощника главнокомандующего Геннадия Частякова заявила, что граната, которая взорвалась в руках ее мужа, была в подарочном пакете, который тот принес домой. 

По данным источника Украинской Правды, со слов жены, ее муж принес домой подарочный пакет, с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат. Во время открытия подарка и произошел взрыв. Сегодня, 6 ноября Частяков отмечал свой день рождения.

Напомним, что в понедельник, 6 ноября в селе Чайки Киевской области от взрыва гранаты у себя дома погиб 39-летний военный. Его 13-летний сын был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Погибший - Геннадий Частяков - работал помощником главнокомандующего Украины Валерия Залужного.

Информационное агентство «Informing»

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