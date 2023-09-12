WarGonzo: ВС Украины продвигаются западнее Работино

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WarGonzo: ВС Украины продвигаются западнее Работино
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Украинские войска продвигаются западнее поселка Работино на запорожском направлении фронта, информирует Telegram-канал WarGozno. Командование противника не отказывается от попыток использовать даже небольшой шанс для расширения своего плацдарма на ореховском участке, подчеркивает источник.

В частности, ВСУ не отказались от намерений по Новопрокоповке. Активизировался противник и на Запад от Работино - пытается продвигаться вперед по направлению к Копаням по лесополосам.

«Нельзя сказать, что на этом направлении украинские воины добились какого-то существенного успеха, нет. Войска РФ наносят удары по группам противника и пресекают попытки продвижения, — приводит сообщения военкоров издание «Главный региональный». — Однако не стоит забывать, что все ранее захваченные ВСУ позиции – это результат длительных артиллерийских обстрелов, превращающих наши укрепы в чисто поле. Приходится констатировать, что изменения тактики ждать не приходится. Для нашей пехоты, скажем мягко, это как минимум неприятно».

Бои на Запорожском фронте продолжаются и не затихают, подчеркнул военкор. При этом ранее сегодня сразу несколько источников заявили о том, что на фронте наблюдается относительное затишье, и связали это с проведением противником ротации.

Напомним, что сегодня президент Путин заявил, что  с начала контрнаступления ВСУ потеряли 543 танка и 18 тысяч бронемашин.

Автор текста: Ольга Громова
Информационное агентство «Informing»

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