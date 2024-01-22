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Названы регионы России, которые президент Зеленский отнес к исторически населенным украинцами

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Названы регионы России, которые президент Зеленский отнес к исторически населенным украинцами
Украина
Источник фото: @volodymyr_zelenskiy2023

Указом президента Украины Владимира Зеленского «исторически населенными украинцами территориями» были признаны российские регионы, такие как Стародубщина, Кубань, Северная, Восточная Слобожанщина в пределах современных границ Краснодарского края, а также Брянская, Белгородская, Курская, Воронежская, Ростовская области. 

Зеленский выразил намерение предоставить украинцам, проживающим на этих территориях, право на использование украинского языка и проживания, а также социальные, культурные, религиозные, гражданские права, включая доступ к украиноязычным СМИ. При этом конкретные меры по реализации было поручено разработать правительству Украины.

Информационное агентство «Informing»

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