Названы регионы России, которые президент Зеленский отнес к исторически населенным украинцами

Указом президента Украины Владимира Зеленского «исторически населенными украинцами территориями» были признаны российские регионы, такие как Стародубщина, Кубань, Северная, Восточная Слобожанщина в пределах современных границ Краснодарского края, а также Брянская, Белгородская, Курская, Воронежская, Ростовская области.

Зеленский выразил намерение предоставить украинцам, проживающим на этих территориях, право на использование украинского языка и проживания, а также социальные, культурные, религиозные, гражданские права, включая доступ к украиноязычным СМИ. При этом конкретные меры по реализации было поручено разработать правительству Украины.